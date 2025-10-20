Edizione n° 5860

Psicologo foggiano nel Pacifico per una missione sul turismo rurale e valorizzazione del territorio

TURISMO Psicologo foggiano nel Pacifico per una missione sul turismo rurale e valorizzazione del territorio

Un viaggio dalla Capitanata fino all’Oceano Pacifico per valorizzare il legame tra agricoltura, territori e sviluppo sostenibile

Psicologo foggiano nel Pacifico per una missione sul turismo rurale e valorizzazione del territorio

Igor Vitale - Fonte Immagine: igorvitale.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Un viaggio dalla Capitanata fino all’Oceano Pacifico per valorizzare il legame tra agricoltura, territori e sviluppo sostenibile. Nell’ambito del programma Erasmus+, lo psicologo e formatore foggiano Igor Vitale è protagonista di una missione internazionale dedicata alla promozione dell’agriturismo come strumento di crescita economica e culturale.

Il progetto, intitolato “The Agriculture-Tourism Alliance: From Farm to Fork Strategy in the Pacific Islands Countries”, rappresenta una delle iniziative più rilevanti del programma europeo e il primo collegamento ufficiale tra Foggia e l’area del Pacifico, rientrando nell’azione Capacity Building in Higher Education.

La missione si è svolta tra Fiji e Samoa e ha coinvolto università europee e istituzioni educative delle isole del Pacifico – in particolare Fiji, Samoa e Vanuatu – con l’obiettivo di sviluppare l’agriturismo come motore di sviluppo locale, favorendo allo stesso tempo cooperazione, formazione e scambi culturali di lungo periodo.

Lo riporta foggiatoday.it.

