San Nicandro Garganico, inaugurato il Frantoio Due Conti: “Un nuovo capitolo per la nostra comunità” 

SAN NICANDRO GARGANICO – 18 ottobre 2025.

Una serata di festa, partecipazione e orgoglio collettivo ha segnato l’inaugurazione del Frantoio Due Conti, nuova realtà produttiva che unisce tradizione, innovazione e amore per la terra garganica.

L’iniziativa, promossa dalla famiglia Contessa, rappresenta un progetto nato dalla passione per l’olivicoltura e la valorizzazione delle eccellenze locali, capace di coniugare tecniche moderne di lavorazione con il rispetto per la tradizione agricola di San Nicandro.

«Ieri sera abbiamo inaugurato una realtà che è molto più di un’attività economica – ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale –. È un progetto che nasce dal cuore di una famiglia e diventa patrimonio di un’intera comunità. Dietro ogni impresa locale ci sono mani che lavorano, idee che crescono e valori che raccontano la nostra identità».



Il primo cittadino ha voluto sottolineare come l’apertura del Frantoio Due Conti rappresenti “un nuovo capitolo per la comunità sannicandrese”:

«È questo lo spirito che vogliamo continuare a sostenere – ha aggiunto –: quello di chi investe qui, nel proprio paese, contribuendo a generare lavoro, qualità e orgoglio territoriale».

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali e operatori del settore agroalimentare, tutti uniti nel celebrare un traguardo che conferma il legame profondo tra impresa, territorio e identità garganica.

Il sindaco ha infine rivolto un pensiero di riconoscenza alla famiglia Contessa: «Complimenti e auguri per questo importante risultato, e grazie a tutti coloro che continuano a credere e investire nel futuro della nostra terra».

A cura di Giovanna Tambo.