Home // Manfredonia // Sicurezza stradale, nuovo segnale di stop in via De Gasperi a Manfredonia

STOP Sicurezza stradale, nuovo segnale di stop in via De Gasperi a Manfredonia

Il Comune di Manfredonia interviene per migliorare la sicurezza stradale all’incrocio tra via De Gasperi e via Cala del Fico

Sicurezza stradale, nuovo segnale di stop in via De Gasperi a Manfredonia

Via De Gasperi a Manfredonia - Fonte Immagine: booking.com

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 20 ottobre 2025 – Il Comune di Manfredonia interviene per migliorare la sicurezza stradale all’incrocio tra via De Gasperi e via Cala del Fico, una delle aree più critiche del traffico cittadino.
Con l’Ordinanza n. 171 del 17 ottobre 2025, il Settore di Staff II – Polizia Locale, diretto dalla dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, ha disposto l’istituzione di un segnale di “STOP” in via De Gasperi, con obbligo di arresto e concessione della precedenza ai veicoli provenienti da via Cala del Fico

La decisione è arrivata a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini e dei rilievi condotti dal Comando di Polizia Locale, che hanno evidenziato ripetuti rischi di collisione dovuti alla scarsa visibilità e alla mancanza di una chiara regolamentazione della precedenza.
Secondo quanto riportato nel provvedimento, l’intersezione presenta “oggettive criticità in termini di visibilità e precedenza”, tali da rendere necessario un intervento immediato per tutelare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

L’esecuzione dell’ordinanza sarà curata dal Servizio Manutenzione comunale, incaricato di installare la nuova segnaletica conforme al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione.
Il provvedimento entrerà in vigore alla data di installazione definitiva del segnale, mentre gli organi di Polizia Stradale saranno tenuti a vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Sicurezza stradale, nuovo segnale di stop in via De Gasperi a Manfredonia"

  1. Speriamo che qualcuno della squadra di manutenzione si accorge dello stop di via cala del fico, angolo Via Dante Alighieri, che e’ stato coperto , da anni, da rami di un albero.

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

