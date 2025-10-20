Sicurezza stradale, nuovo segnale di stop in via De Gasperi a Manfredonia

Manfredonia, 20 ottobre 2025 – Il Comune di Manfredonia interviene per migliorare la sicurezza stradale all’incrocio tra via De Gasperi e via Cala del Fico, una delle aree più critiche del traffico cittadino.

Con l’Ordinanza n. 171 del 17 ottobre 2025, il Settore di Staff II – Polizia Locale, diretto dalla dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, ha disposto l’istituzione di un segnale di “STOP” in via De Gasperi, con obbligo di arresto e concessione della precedenza ai veicoli provenienti da via Cala del Fico

La decisione è arrivata a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini e dei rilievi condotti dal Comando di Polizia Locale, che hanno evidenziato ripetuti rischi di collisione dovuti alla scarsa visibilità e alla mancanza di una chiara regolamentazione della precedenza.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, l’intersezione presenta “oggettive criticità in termini di visibilità e precedenza”, tali da rendere necessario un intervento immediato per tutelare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

L’esecuzione dell’ordinanza sarà curata dal Servizio Manutenzione comunale, incaricato di installare la nuova segnaletica conforme al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione.

Il provvedimento entrerà in vigore alla data di installazione definitiva del segnale, mentre gli organi di Polizia Stradale saranno tenuti a vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni

A cura di Michele Solatia.