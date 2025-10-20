Il Comune di Foggia difende la regolarità della concessione ponte dello stadio Pino Zaccheria, rispondendo alle osservazioni del consigliere comunale Giuseppe Mainiero. L’Amministrazione sottolinea che non sono emersi elementi tali da richiedere l’intervento della Prefettura o dell’ANAC e che la procedura è stata condotta nel pieno rispetto delle norme e degli indirizzi consiliari.

Dal 14 ottobre 2025, lo stadio è affidato in concessione biennale all’Asd Heraclea Calcio, subentrata dopo la riconsegna dell’impianto da parte del Calcio Foggia 1920 s.r.l. L’Amministrazione ha garantito massima disponibilità e trasparenza, trasmettendo tutta la documentazione richiesta e fornendo un quadro completo dell’iter amministrativo.

Il consigliere Mainiero aveva richiesto accesso agli atti e revoca in autotutela della gara, segnalando un presunto ribasso anomalo e l’uso del criterio del minor prezzo anziché dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I dirigenti comunali, rispondendo tempestivamente, hanno chiarito che la determinazione n. 1422/2025 rispetta l’interesse pubblico, che il ribasso offerto è coerente con il bando e supportato da un Piano Economico Finanziario sostenibile.

Ulteriori verifiche hanno confermato che non esiste divieto normativo all’uso del minor prezzo nelle concessioni brevi, che la durata biennale della concessione ponte è logica e proporzionata, e che il visto di regolarità contabile sarà formalizzato nella fase di stipula del contratto.

La procedura si colloca in continuità con il percorso amministrativo avviato dal 2021, con delibere successive che hanno definito indirizzi, durata massima della concessione e deleghe ai dirigenti per canone e modalità di gara. La concessione ponte del 2025, avviata dopo tre gare deserte, è stata quindi affidata nel pieno rispetto del Codice dei Contratti e delle deliberazioni consiliari.

Secondo il Comune, la gestione in concessione comporta vantaggi economici, sociali, occupazionali e ambientali, riducendo i costi diretti per l’Ente e assicurando trasparenza, manutenzione, stabilità occupazionale e misure di prevenzione contro infiltrazioni criminali. La procedura, conclude Palazzo di Città, è conforme a trasparenza, economicità e continuità gestionale, rispettando pienamente le competenze attribuite dal Consiglio comunale.