Stanno tornando! I "capitalisti garantiti" stanno tornando!

Definizione di Capitalista Garantito: colui/colei che investe i propri soldi solo ed esclusivamente se sente pronunciare le due paroline magiche (“capitale garantito”) accanto al titolo prescelto, non dando eccessivo peso alle altre due che obbligatoriamente le accompagnano (“a scadenza”) o dimenticando volutamente (?) l’avviso bonario “salvo dissesto o fallimento dell’emittente”

Emittente??? What is this?

E, allora, tutti alla finestra: dal 20 ottobre 2025 vedrete sfilare orde di neo garibaldini all’assalto di uffici bancari e postali al grido di “O BTP Valore o morte”!

E non saranno soli in questa battaglia, perché saranno affiancati in questa impresa eroica da una bionda valchiria (“Questi sì che continuano a crescere”) e dal suo fido parrucchiere (“e vanno su senza lacca”), messi in campo dal MEF per rendere ancor più confortevole l’accompagnamento all’azione da parte della coriacea amigdala.

In lontananza, ma a grande distanza, un barbuto occhialuto, con radi e quasi argentei capelli, prova a metterli in guardia, in ricordo di precedenti assalti all’arma bianca non proprio entusiasmanti; ma, in cuor suo, sa già che le sue parole saranno quelle di un novello giovanbattista finanziario.

Tuttavia, non si stanca di ricordare che:

2020: BTP Futura (in pieno Covid) fu assaltato da 124.000 contratti e ben 5,7 miliardi di valore; oggi ne valgono 5,45 miliardi, a fronte dei 10,66 di chi scelse in silenzio MSCI World Nel 2023, il primo BTP Valore fu preso d’assalto con 18 miliardi di euro che, oggi, ne valgono 18,49; a differenza di chi scelse MSCI World, con valore odierno pari a 25,56 miliardi.

I 5 milioni di norvegesi questa lezione l’hanno capita già dal lontano 1998 e, pur essendo meno di un decimo dell’Italia, gestiscono il più grande fondo sovrano mondiale.

Noi, secondi al mondo per propensione al risparmio, continuiamo a battere incessantemente la strada dei nostri avi, quella del “capitalismo garantito”. A chiacchiere.

A cura di Tommaso Rinaldi.