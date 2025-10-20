Edizione n° 5860

20 Ottobre 2025

20 Ottobre 2025

Tragedia sulla strada: addio a Raffaele Marianella. Il cordoglio della Gradinata Est Manfredonia

CORDOGLIO Tragedia sulla strada: addio a Raffaele Marianella. Il cordoglio della Gradinata Est Manfredonia

Una tragedia assurda, inspiegabile, quella che ha colpito ieri la comunità e il mondo Ultras: Raffaele, autista di professione, ha perso la vita

Tragedia sulla strada: addio a Raffaele Marianella. Il cordoglio della Gradinata Est Manfredonia

Tragedia sulla strada - Fonte Immagine: Facebook, Gradinata Est Manfredonia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Ottobre 2025
Manfredonia // Sport //

Una tragedia assurda, inspiegabile, quella che ha colpito ieri la comunità e il mondo Ultras: Raffaele, autista di professione, ha perso la vita mentre era alla guida del pullman che stava conducendo.
Un sasso — o forse una pietra, poco importa come chiamarla — ha infranto il vetro del mezzo, colpendo mortalmente l’uomo. Un gesto vile, privo di senso, che ha strappato Raffaele alla vita, ai suoi cari, al suo lavoro.

Raffaele non è più tornato a casa.
Non ha terminato la sua giornata.
Non potrà più abbracciare la sua famiglia.

Un fatto che lascia sgomenti, una morte che pesa come un macigno sulla coscienza di chi ama davvero lo sport e la lealtà.

“Questo gesto non rappresenta il mondo Ultras”
In un messaggio di dolore e indignazione, la Gradinata Est Manfredonia ha voluto prendere le distanze da quanto accaduto:

“Questo gesto non rappresenta il mondo Ultras. Gli Ultras hanno una mentalità basata sulla lealtà e sul rispetto. Chi vive di protagonismo e mitomania deve farsi da parte. Siamo stanchi di essere infangati da gente che con questi atteggiamenti rovina il movimento.”

Un appello forte, che chiede giustizia ma anche comprensione per chi vive la passione sportiva con valori autentici.
“Gli Ultras sono altro, che sia chiaro a tutti. Siamo mortificati per quanto è accaduto. Un bacio al cielo.”

Dietro queste parole c’è la voce di una comunità che soffre. Il dolore per la perdita di Raffaele si intreccia alla rabbia per un atto che non ha nulla a che vedere con lo sport, con la fede calcistica, con la vita. La speranza è che giustizia faccia presto il suo corso, e che da questa tragedia nasca almeno una riflessione: la violenza non può e non deve trovare spazio negli stadi, né sulle strade.

A cura di Michele Solatia.

