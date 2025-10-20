Verso una Manfredonia più sostenibile: il Comune firma un accordo con Slow Food Manfredonia APS

Prosegue il cammino della città verso un modello di sviluppo più sostenibile e consapevole. Giovedì 24 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, si terrà la firma della Lettera d’Intenti tra il Comune e Slow Food Manfredonia APS, un passo importante per la promozione della sostenibilità ambientale, dell’educazione alimentare e della valorizzazione delle identità locali.

L’iniziativa segna l’avvio di una collaborazione che mira a costruire una rete di buone pratiche condivise tra istituzioni, cittadini e associazioni del territorio. Nel corso dell’incontro, Slow Food Manfredonia consegnerà ai Consiglieri comunali e agli Assessori delle borracce sostenibili, simbolo concreto dell’impegno verso la riduzione della plastica monouso e la diffusione di comportamenti rispettosi dell’ambiente. “Manfredonia – ha dichiarato il sindaco Domenico La Marca – sta costruendo, passo dopo passo, una visione di città fondata sulla sostenibilità e sulla partecipazione. Questo accordo con Slow Food è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa tradursi in scelte responsabili e durature. Ringrazio Slow Food Manfredonia per l’impegno e la sensibilità mostrata verso la nostra comunità”.

Sulla stessa linea l’assessora all’Ambiente Rita Valentino, che ha sottolineato come la sottoscrizione della Lettera d’Intenti rappresenti “un passo significativo nel percorso che Manfredonia ha intrapreso per diventare una città sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità della vita”. “La collaborazione con Slow Food – ha aggiunto Valentino – ci aiuterà a promuovere una cultura ambientale diffusa, coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni in azioni concrete per un futuro più verde e consapevole”.

Con questa iniziativa, il Comune di Manfredonia – già aderente alla Rete dei Comuni Sostenibili, alla Rete delle Città Bio e alla Rete delle Città di Carta – consolida il proprio impegno verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, ponendo al centro la tutela ambientale, la legalità e il benessere collettivo.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare all’incontro, che sarà non solo un momento istituzionale, ma anche un’occasione di condivisione e impegno comune per una Manfredonia più sostenibile e attenta al proprio futuro.