Carapelle, 20enne picchia mamma per soldi, arrestato

Foggia – NELL’AMBITO dei controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Foggia,, 20enne, è stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile del reato di estorsione continuata ai danni della madre. La donna, esasperata dalle continue richieste di denaro del figlio, all’ennesima aggressione subita, decideva di chiedere l’intervento dei Carabinieri. All’arrivo presso l’abitazione della malcapitata i militari trovavano gli ambienti completamente a soqquadro edLa mamma decideva di formalizzare la denuncia nei confronti del figlio che veniva arrestato per estorsione.ESPOSTO Luigi, 28enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Carapelle perché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Ariano Irpino per aver più volte violato la gli obblighi imposti. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.Redazione Stato@riproduzioneriservata