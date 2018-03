No Tav a Campo de’ Fiori, scontri e cariche polizia (Ftgallery)

Di:

(Ansa) I governi di Italia e Francia “considerano la nuova linea Lione-Torino un cantiere aperto di cui sottolineano il carattere prioritario della realizzazione”. E’ uno dei passaggi della dichiarazione finale del vertice italo-francese a Villa Madama Nel documento si sottolinea l’importanza del sostegno finanziario europeo., ma anche di “un’altra importante infrastruttura, la Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza”, un progetto teso a “rendere ancora più osmotici i nostri due Paesi”. Così il premier Enrico Letta, al termine della bilaterale Italia-Francia.

La Tav è una “grande infrastruttura che va avanti con la tempistica indicata”. Così il premier Enrico Letta, in conferenza stampa congiunta con il presidente francese Francois Hollande, dicendosi ”profondamente dispiaciuto” per gli incidenti avvenuti oggi a Roma

Italia e Francia “vogliono promuovere una nuova ambizione politica che si basi tanto sull’integrazione quanto sulla solidarietà: questo dovrebbe includere la realizzazione di una reale capacità finanziaria per l’Eurozona, in grado di finanziare politiche e investimenti” per crescita e occupazione. Lo sottolinea il vertice italo-francese. Forte impegno di Italia e Francia per l’eurodifesa, uno dei temi centrali del consiglio europeo del 19 e 20 dicembre.

