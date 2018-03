Margherita di Savoia, un arresto in esecuzione OCC

Di:

Foggia – I Carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia hanno arrestato R.V., 37 anni, destinatario di ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione dell’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria al quale si trovava sottoposto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’aggravamento della misura cautelare, disposto dal Tribunale di Foggia, scaturisce dalle violazione degli obblighi a cui era sottoposto. L’uomo, infatti, non si presentava negli uffici della Stazione di Margherita di Savoia per adempiere all’obbligo di firma senza alcuna giustificazione.

Redazione Stato