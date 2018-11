Canosa – Cerignola: rapina a portavalori

Di:

Roma 20 novembre 2018 – Alle ore 15:30 circa sulla A14 Bologna Taranto, all’altezza del km 609, nel tratto compreso tra Canosa ed il bivio con l’A16 in direzione nord, per una rapina ad un portavalori in transito, si è resa necessario disporre la chiusura in entrambe le direzioni del tratto dell’A14 tra Cerignola est e Canosa e del tratto dell’A16 tra Cerignola ovest e Canosa. I rapinatori, infatti, hanno sparso abbondante materiale chiodato e disposto alcuni mezzi pesanti di traverso su entrambe le carreggiate, per riuscire nella fuga. Non ci sono feriti.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e della Scientifica per i rilievi, oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione 8° Tronco di Bari per la bonifica dei tratti interessati.

Per gli utenti che dalla A16 sono diretti in A14 verso nord si consiglia di uscire a Cerignola ovest e di riprendere l’A14 a Cerignola est dopo aver percorso la SP143 ed SP77. Percorso inverso per chi dalla A14 deve raggiungere l’A16.

Per chi da Bari è diretto verso Pescara si consiglia di uscire a Canosa e di rientrare a Cerignola est dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Percorso inverso per gli utenti che da Cerignola est sono diretti verso Bari.

Infine, per chi da Bari è diretto verso la A16 dopo la SP231 percorrere la SP96 e rientrare a Cerignola ovest. Percorso inverso per chi dalla A16 è diretto verso Bari.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD; sul sito www.autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.