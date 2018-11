Controlli guardia di finanza per separazione e divorzi

Di:

Tuo marito, con il quale ti stai per separare, non vuole versarti gli alimenti. Ha detto che si farà licenziare pur di non darti un euro. Il suo CU (la certificazione unica) rivela un reddito bassissimo, ma tu sai bene che, in nero, guadagna molto di più. Prova ne è il fatto che, sino ad oggi, avete avuto un tenore di vita molto più alto rispetto a quello dichiarato al fisco. Ti chiedi però se, in una eventuale causa di separazione o divorzio, lui potrebbe avere la meglio. Le carte gli danno ragione, è vero, ma se l’Agenzia delle Entrate dovesse avviare delle indagini potrebbe accertare tutte le menzogne contenute nella dichiarazione dei redditi. Ti chiedi, tuttavia, se sono possibili, ed eventualmente come si attivano, i controlli della guardia di finanza per separazione e divorzi e cosa si rischia effettivamente.

fonte www.laleggepertutti.it