De Leonardis “Auguri a Nicola Gatta, neo Presidente della Provincia”

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Formulo i migliori auguri a Nicola Gatta, nel giorno del suo insediamento alla presidenza dell’amministrazione provinciale di Foggia. L’auspicio è che vengano archiviati in fretta la buia parentesi del suo predecessore, e il limbo nel quale l’ente era precipitato, complice anche una riforma – quella firmata dall’ex ministro Delrio – che ha prodotto effetti disastrosi, con uno svuotamento di funzioni e risorse che ha impoverito sia l’amministrazione che il territorio, e la mancata sinergia con il governo regionale che ha reso lunghi e difficoltosi passaggi e attribuzioni che dovevano essere invece prioritari, come per il trasferimento del personale, i contenitori culturali, i centri per l’impiego. Il nuovo presidente è chiamato anche a restituire ai Monti dauni la dovuta attenzione, e la sua conoscenza e provenienza può e deve rappresentare un valore aggiunto per il loro rilancio e riscatto”.