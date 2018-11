Foggia. Rapinarono banca: arrestati 2 giovani

Di:

Foggia. Nella giornata di ieri, Polizia di Stato e Arma Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani per rapina aggravata ai danni di una banca.

I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in data odierna, alle ore 11:00 presso la Questura di Foggia alla presenza del Dirigente della Squadra Mobile, dr. Roberto Giuseppe Pititto ed il Comandante della Compagnia Carabineri di Foggia, il Maggiore Alessio Calabrese.