“Ma che Papocchio”: commedia del Teatro Stabile Città di Manfredonia

Nei giorni 11 – 12 – 13 – 14 Dicembre p.v. la Compagnia “TEATRO STABILE CITTA’ DI MANFREDONIA” diretta da Dina Valente rappresenterà “Ma che Papocchio” tratta da il “Papocchio”, brillante commedia rappresentata per la prima volta dalla compagnia di Nino Taranto, è ispirata al canovaccio tipico della commedia napoletana basata sugli equivoci, ed ha, come filo conduttore, un sogno e alcuni fatti misteriosi che si susseguono in una girandola di gag e colpi di scena.

L’azione si svolge nello studio legale dell’avvocato Russolillo dove piombano i coniugi Amelia e Michele Adinolfi, impegnati in una guerra familiare per un tradimento reale o immaginario in cui vengono coinvolti.

La commedia affronta così, in chiave umoristica, verità scomode, equivoci e tradimenti, a cui fanno da contorno il mistero della barba di S. Cipriano, uno struzzo, la pensione di zia Margherita, i gemelli Adinolfi e i piselli di un monaco.

Regia di Dina Valente e Filomena Trotta

Con Ciro Salvemini, Sipontina Verrini, Matteo Caratù, Luigi Armiento, Teresa Grieco, Alessandro Francavilla, Martina Olivieri, Peppe Sfera, Annarosa Impagnatiello, Patrizia Ferri, Michele Renzullo

Scene Antonio Renegaldo, Service Audio Michele Trimigno, Foto/Tv Andrea Colaianni.

Ingresso ore 20,30

Sipario ore 21,00