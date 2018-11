Manfredonia. Mercato ittico, “locali utenze”: risoluzione bonaria

Di:

Manfredonia, 20 novembre 2018. Mercato ittico, “locali utenze”: Con recente atto, la Giunta comunale di Manfredonia ha deliberato di “assumere l’impegno a non costituire parte civile il Comune di Manfredonia nel procedimento penale rubricato al nr. 5021/2018 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Foggia”. Con lo stesso atto, la Giunta comunale ha deliberato di “risolvere bonariamente la controversia in atto con gli stessi, approvando all’uopo l’allegato schema di accordo bonario”.

I fatti

Come da atti, “con missiva del 20.10.2017, il Comune di Manfredonia, a mezzo dei Dirigenti del Servizio Demanio e Patrimonio e Attività Produttive, ha diffidato le cooperative di pesca al rilascio dei locali del Mercato ittico occupati senza titolo. I locali, nonostante la diffida non sono stati rilasciati.

Con successiva missiva con prot. 36807 del 15 ottobre 2018 a firma del Dirigente del 6° Settore, nel prendere atto che i locali non erano ancora stati liberati, si richiedeva alle suddette cooperative di corrispondere” al Comune di Manfredonia “la somma di € 21.408,69 pro-quota di cui 18.717, 64 per la fornitura di energia elettrica ed € 2.791, 05 per la fornitura di acqua potabile; a seguito di incontro tenutosi presso l’Ufficio del Sindaco, convocato con nota prot. 38043 in data 23/10/2018, i legali rappresentanti delle Cooperative hanno dato la disponibilità al rilascio dei locali all’esito delle procedura comparativa ex art. 37 Cod. Nav. per la concessione dell’immobile demaniale denominato “Mercato Ittico” indetta dall’Autorità di Sistema portuale del mare adriatico meridionale, al solo fine di avere il tempo necessario per trovare un altro immobile ed effettuare le operazioni di regolare trasloco nonchè al pagamento di tutte le somme richieste.”

Nello stesso incontro, le predette Cooperative di pesca hanno chiesto, altresì, l’impegno del Comune a non costituirsi parte civile nel procedimento penale rubricato al nr. 5021/2018 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Foggia, stante l’ assenza di colpevolezza nell’occupazione dei locali di che trattasi”.

Da qui, è stato “ritenuto, pertanto, alla luce della disponibilità dei rappresentanti delle cooperative di lasciare i locali del Mercato Ittico e di pagare quanto dovuto per le utenze, la non necessità di costituzione di parte civile nel procedimento penale rubricato al nr. 5021/2018 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Foggia, e nel caso risolvere bonariamente la controversia”.

Atto in allegato

n213 del 09112018

Redazione StatoQuotidiano.it