Mattinata. Vendesi attività commerciale con locale (FOTO)

Mattinata. VENDESI attività commerciale, salumeria – profumeria, in via Giuseppe Guerra n.20 a Mattinata, con annesso locale di 146 metri quadri. Sono comprese le attrezzature. Prezzo su richiesta. Astenersi non interessati.

Per informazioni, telefono: 333.5654852.

(messaggio privo di attribuzione commerciale)

