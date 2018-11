Meteo Gargano: torna il sereno

Di:

Bari. Meteo Puglia: il fronte del giorno precedente si allontana verso i Balcani contestualmente ad un rialzo della pressione. Residua variabilità al mattino ma senza fenomeni degni di nota. Dal pomeriggio schiarite via via più ampie sino a cieli poco nuvolosi. Temperature in calo nei minimi, massime in lieve aumento. Venti sino a moderati di Maestrale, mare mosso o molto mosso al largo.

INSTABILE FINO A MERCOLEDÌ MA CON TEMPERATURE IN RIALZO: fase instabile su Puglia, Basilicata e Molise per correnti più fredde dai Balcani che andranno ad alimentare una circolazione ciclonica sul Mediterraneo meridionale. Fino a mercoledì avremo il passaggio di impulsi perturbati con tempo a tratti piovoso associato a rovesci e e anche qualche temporale, alternato a parentesi più asciutte e quantomeno parzialmente soleggiate. Temperature che dopo il calo di domenica tenderanno gradualmente a salire, così come la quota neve in Appennino.

Spesso ventoso per correnti ora di Libeccio ora di Grecale con mare mosso o molto mosso. Da metà della settimana probabile ritorno dell’alta pressione con tempo più stabile ma che durerà poco visto che già nel weekend il tempo tornerà a peggiorare. Aggiornamenti in tempo reale anche sull’App di 3BMeteo per smartphone e tablet