Ecco “Cambiamo”: Fariello coordinatore provinciale

Foggia. Il nascente partito promosso dal Governatore della Liguria Toti si radica anche nella provincia di Foggia, ponendo le basi su persone che conoscono bene la realtà locale e che hanno sempre sostenuto azioni propositive dirette alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio.

L’incarico di coordinare a livello provinciale la nascita di “Cambiamo” è stata affidata al commercialista Gianfranco Fariello.

“Ho sempre creduto nella necessità di un cambiamento radicale nel fare politica e nell’operare in favore della comunità locale, anche la più piccola. Devo ringraziare il Governatore Toti per la fiducia accordata così come il senatore Quagliariello. Ma anche e soprattutto ho il piacere di ringraziare i componenti del comitato di insediamento Cosimo Danieli, Savino Carlucci, Michele Di Maggio, Pasquale Coccia, Antonio Console. Con loro, insieme a tanti altri amici che si stanno avvicinando al movimento, lavoreremo per dare una alternativa valida al sistema politico tradizionale che, evidentemente, non ha funzionato perfettamente nelle nostre città”.

Nei prossimi giorni saranno rese note le prime adesioni al nascente partito di consiglieri comunali di tutta la provincia di Foggia.