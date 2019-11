Fausto Leali protagonista di uno spettacolo nel carcere di Foggia

Foggia, 20 novembre 2019. Un talk show musicale “dentro”, con ospite d’onore il cantautore Fausto Leali. Nuovo, importante appuntamento per il percorso “Tra musica e teatro: alla ricerca di un’espressione”, progetto del CPIA1 di Foggia, il Centro Provinciale di Istruzione per Adulti diretto da Antonia Cavallone.

Giovedì 21 novembre, a partire dalle ore 15.00, i cancelli della Casa Circondariale di Foggia si apriranno per accogliere uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, grazie all’attività laboratoriale coordinata dal maestro Sergio Picucci, in collaborazione con la prof. Stefania Schettino.

La scaletta è top secret, ma al centro ci sarà un dialogo costante tra parole e musica. Fausto Leali racconterà la sua esperienza maturata in 40 anni di carriera e risponderà alle domande degli spettatori ristretti. E non solo. In alcuni momenti saranno protagonisti proprio i detenuti, con performance teatrali ed esibizioni di brani del repertorio della canzone d’autore.

“Particolarità dell’evento – spiega Sergio Picucci – è che cantanti ristretti e musicisti professionisti si incontreranno per la prima volta proprio sul palco di Via delle Casermette. Tutte le esibizioni, infatti, vedranno l’accompagnamento musicale di Francesco Loparco alla chitarra, Nicola Maffione al pianoforte e Antonio Moffa alla batteria. Si tratta di un evento che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo e per questo motivo sento di ringraziare il Direttore del carcere, Giulia Magliulo, il Commissario Luca di Mola con tutto il corpo di Polizia Penitenziaria e Giovanna Valentini, che guida l’Area Trattamentale”.

Il progetto che, alcuni mesi fa, ha visto Renzo Arbore calcare lo stesso palco ha una forte vocazione trattamentale, nella misura in cui promuove l’integrazione e la cooperazione tra detenuti. “Vivere momenti musicali con grandi professionisti è un’occasione di grande crescita personale. Ci sono alcuni ristretti che hanno talenti naturali, altri doti da coltivare ma tutti si mettono in gioco: per esibirsi davanti a tante persone ci vuole coraggio”.

All’evento sono stati invitati il sindaco di Foggia, Franco Landella e l’assessore comunale alla cultura Anna Paola Giuliani, sempre attenti alle attività realizzate all’interno della Casa Circondariale. Il CSV Foggia sarà presente con la responsabile della promozione del volontariato penitenziario.

Per l’occasione è previsto l’ingresso della stampa: i giornalisti (muniti di tesserino dell’Ordine dei giornalisti) e gli operatori di ripresa (muniti di videocamera o fotocamera; non sono ammessi telefoni cellulari) interessati dovranno inviare una mail di accredito a cc.foggia@giustizia.it entro le ore 10.00 di giovedì 21 novembre 2019.

Si precisa che i detenuti in platea potranno essere ripresi esclusivamente di spalle; non sono ammesse interviste ai ristretti.