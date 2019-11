Manfredonia. Ecco il terminal, crocieristico: sarà istallato sul Molo di Ponente

ENTRO MAGGIO prossimo il porto di Manfredonia avrà il terminal croceristico. I tempi di esecuzione dell’opera sono specificati nel cronoprogramma dei lavori presentato nel corso della conferenza tenuta dal presidente del Sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, per illustrare il progetto Themis relativo alla realizzazione di strutture leggere per l’accoglienza dei croceristi nei porti di Manfredonia, Barletta e Monopoli facenti parte per l’appunto della Asp MAM assieme ai porti di Bari e Brindisi.

ALLA CONFERENZA erano presenti le rappresentanze dei comuni dei porti interessati: Manfredonia è stata rappresentata dalla vice prefetto Francesca Crea, facente parte della triade di commissari straordinari destinati al comune di Manfredonia a seguito del suo scioglimento per mafia.

“IL PROGETTO Themis – ha spiegato il presidente Patroni Griffi – è finalizzato a sostenere lo sviluppo e le attività dei porti minori, a indirizzare il traffico marittimo, in particolare crocieristico, verso territori ancora poco sfruttati turisticamente e a rafforzare le connessioni con i porti principali. Fra gli obiettivi programmati vi è anche quello di potenziare il trasporto marittimo e la connettività transfrontaliera, sostenendo lo sviluppo e le attività dei porti minori inglobandoli nelle rotte cross-border e regionali e intercettando il traffico passeggeri, in particolare delle piccole crociere e dei maxi yacht”.

LA STRUTTURA prevista nel porto di Manfredonia, così come in quelli di Barletta e di Monopoli, sarà costituita da un modulo nel quale si svolgerà attività di Infopoint, accoglienza per le operazioni di imbarco e sbarco, controlli di sicurezza. Sarà posizionata sul molo di ponente del bacino storico di Manfredonia. Avrà una dimensione di 15 metri per 13 e sarà alto 4 metri, con una superficie utile di 133 metri quadrati. Consterà di una hall di 80 metri quadri, due uffici da 10 metri quadri, area per i controlli di 15 metri quadri.

UN INFOPOINT fondamentale per gli sviluppi dei traffici crocieristici già avviati da qualche anno, che certamente accrescerà la qualità dell’approdo di Manfredonia il cui riferimento territoriale è quello indicativo del Gargano. “Dotare i porti di infrastrutture leggere – ha rilevato Patroni Griffi – destinate all’accoglienza dei crocieristi e sviluppare questi traffici migliorerà i collegamenti tra il turismo interno e quello marittimo; amplierà l’offerta turistica con il collegamento fra porti e territori; creerà nuovi itinerari turistici e porrà le basi per la creazione di nuove imprese di trasporto e di servizi portuali e turistici>. In questo contesto il presidente Patroni Griffi va svolgendo un intenso lavoro di intese con numerosi Paesi europei e asiatici.

APPREZZAMENTO e “auspici interessanti per la ripresa di una economia croceristica a Manfredonia” ha espresso la vice prefetto Francesca Crea che ha evidenziato come “l’inserimento del porto di Manfredonia in un circuito di porti attrezzati per le attività croceristiche, sia di buon auspicio per la crescita di un settore come quello del turismo per il quale il territorio sipontino è particolarmente vocato”.

Michele Apollonio