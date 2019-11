Manfredonia. “Stirpe criminale”, 4 rinvii a giudizio, 7 patteggiamenti (II)

. Complessivi 4 rinvii a giudizio, 7 patteggiamenti della pena e 2 condanne dopo rito abbreviato.

E’ l’esito in sintesi dell’udienza preliminare svoltasi ieri, presso il Tribunale di Bari, dinanzi alla dr.ssa Antonella Cafagna), interessante quanti destinatari della misura cautelare relativa all’operazione “Stirpe criminale”, del dicembre 2018, con la quale gli agenti della Polizia di Stato del Servizio Centrale Operativo, delle Squadre Mobili di Foggia, Bari e del Commissariato di P.S. di Manfredonia, hanno eseguito nella città sipontina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. di Bari su richiesta della D.D.A barese, nei confronti di alcune persone ritenute contigue alla criminalità organizzata garganica del gruppo mafioso dei Montanari, ritenuti a vario titoli partecipi dell’organizzazione criminale operante a Manfredonia e capeggiata da Francesco Pio Pacilli, figlio del noto Giuseppe Pacilli, detto “Peppe u muuntaner”, elemento di spicco della sanguinosa organizzazione mafiosa nota come “clan Li Bergolis”, catturato dalla Squadra Mobile di Foggia nel maggio 2011 a seguito di un periodo di latitanza di anni due e condannato per i reati di cui all’art. 416 bis, c.p..

“Rito ordinario per 4, udienze presso tribunale collegiale di Foggia dal gennaio 2019”

Come già comunicato, nello scorso luglio 2019 c’era stata la costituzione delle parti, con decisioni relative alla tipologia di rito scelto per i singoli imputati, oltre alla ratifica di alcuni patteggiamenti e la contestuale discussione dei giudizi con rito abbreviato, e le udienze preliminari per i rinvii a giudizio. A tal proposito, i 4 destinatari del provvedimento di rinvio a giudizio.

Nome, data di nascita, nominativo/i avvocato/i difensore/i, provvedimenti stabiliti all’esito dell’udienza preliminare del 19.11.2019 Trib.Bari (dr.ssa Cafagna)

– CAPUTO Libero, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 06/02/1977, (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Vincenzo Di Staso del Foro di Foggia): rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di Foggia

– CAPUTO Matteo, nato a Manfredonia (FG) il 06/03/1998 (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Pietro Schiavone del Foro di Foggia): patteggiamento della pena ad anni 3 e mesi 4

– PACILLI Francesco Pio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 04/07/1996, (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Pietro Schiavone del Foro di Foggia e e dall’ avv. Raul Pellegrini del Foro di Foggia): patteggiamento della pena ad anni 4

– PACILLO Salvatore, nato a Manfredonia (FG) il 17/03/1963, (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Lorenzo Troiano del Foro di Foggia, avv. Gabriele Esposto del Foro di Foggia): patteggiamento della pena ad anni 2 e mesi 8

– PACILLO Ciro, nato a Desio (MI) il 04/05/1997 (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Lorenzo Troiano del Foro di Foggia e dall’avv. Gabriele Esposto del Foro di Foggia): patteggiamento della pena ad anni 2 e mesi 6

– CONOSCITORE Valentino, nato a Manfredonia (FG) il 14/02/1972, (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Gabriele Esposto del Foro di Foggia): patteggiamento della pena ad anni 2 e mesi 6

– FALCONE Francesco, nato a Manfredonia (FG) il 18/09/1998, (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Francesco Le Noci del foro di Foggia): patteggiamento della pena ad anni 2 e mesi 6

– AJACE Pasquale, nato a San Giovanni Rotondo (Assistito e difeso d’ufficio): rinvio a giudizio presso tribunale collegiale di Foggia

– GUERRA Antonio, nato a Manfredonia (FG) il 31/01/1980, (Assistito e difeso di fiducia dagli avv.ti. Lucia Murgolo e Grazia Pennella del Foro di Foggia): patteggiamento della pena a mesi 8

– PACILLO Matteo, nato a Manfredonia (FG) il 16/02/1969 (Assistito e difeso dall’avvocato Vincenzo Di Staso del foro di Foggia): rito abbreviato, condanna ad anni 2 e mesi 2

– PALENA Michele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24/06/1995 (Assistito e difeso d’ufficio): rinvio a giudizio tribunale di Foggia

– QUITADAMO Raffaele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 16/09/1996, (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Michele Guerra del Foro di Foggia): patteggiamento della pena, anni 1 e mesi 8

– IMPAGNIATIELLO Saverio, nato a San Giovanni Rotondo il 17/04/1979 (Assistito e difeso di fiducia dall’avv. Fabio Verile del foro di Foggia): rinvio a giudizio, presso il tribunale collegiale di Foggia.

(II testo, fine)

