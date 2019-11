Mettere in rete medici, pazienti e specialisti: convegno a Manfredonia

Mediastino, interstiziopatie ed emottisi vi mettono ‘scientificamente’ in crisi? Allora se siete medici o infermieri non dovete assolutamente perdervi il convegno “Ospedale e territorio si mettono in rete”, che si terrà a Manfredonia sabato 23 novembre, a partire dalle 8.30, presso la sala convegni del Regiohotel Manfredi.

‘Il mediastino: questo sconosciuto’, è appunto uno dei titoli delle discussioni in programma per un appuntamento che si preannuncia interessante, poiché finalizzato a creare una rete tra pazienti, medici di base e medici specialisti dell’intera Capitanata.

Organizzato dalla fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, si tratta del primo convegno dauno in assoluto che tenta di colmare un gap che in provincia di Foggia è molto sentito. “Non di rado capita che pazienti ignari di avere delle eccellenze nel territorio si spostino fuori Regione per curarsi”, spiega il dottor Marco Taurchini, direttore dell’Unità di Chirurgia Toracica di San Giovanni Rotondo, nonché promotore dell’evento.

Purtroppo, infatti, capita sovente che i primi ad ignorare la presenza in Capitanata di specialisti eccellenti siano gli stessi medici di medicina generale. Ecco dunque un evento nato per creare un momento di contatto e di scambio di informazioni per progettare una rete di ospedali coordinata ed integrata con la complessità delle altre strutture ed attività presenti sul territorio.

In questo modo, il paziente che ad esempio si reca a Manfredonia dal suo medico di ‘famiglia’, potrà sapere dove c’è uno specialista in provincia di Foggia in grado di aiutarlo e sarà il suo stesso medico ad indirizzarlo e a rimanere in contatto con lo specialista per seguire il percorso della terapia.

Questo primo evento si occuperà nello specifico di alcune problematiche toraciche fornendo spunti di analisi e di soluzioni delle varie criticità. Patrocinato dalla Città di San Giovanni Rotondo, l’ASL FG, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, la Società Italiana di Medicina Generale e la Federazione Italiana Medici di Famiglia, il convegno ha come presidenti lo stesso Taurchini oltre a Renato Sammarco, medico di medicina generale; come presidente onorario Matteo Vitulano, medico anestesista; come responsabili scientifici, Pasquale Claudio Barbato, medico di medicina generale, e Marco Antonio Bizzarri, dirigente medico di chirurgia toracico-polmonare a Casa Sollievo.

La frequenza dell’evento è gratuita e dà diritto al conseguimento di 5 crediti formativi. I medici chirurghi e gli infermieri interessati possono iscriversi dal sito www.atenaeventi.com.

Maria Teresa Valente