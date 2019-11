Quattro talenti di Capitanata interpretano Brahms

Sono studenti del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia che con il loro talento si stanno facendo strada nel panorama musicale italiano.

Sara Tomaiuolo, 21 anni di Manfredonia, partecipa regolarmente ai concerti dell’orchestra del Conservatorio ed è risulta vincitrice del Primo premio assoluto nella sezione Musica da Camera al Concorso Nazionale “Eratai” di San Giovanni Rotondo. Ha partecipato alle precedenti edizioni di “Musica nelle Corti di Capitanata” in formazioni da camera e come solista con l’orchestra, eseguendo il concerto n.1 di Weber.

Stefano Bruno, originario di Melfi e residente a Lavello, di anni ne ha 19 e ha già vinto diversi primi premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2018 gli è stato assegnato il Premio Corti di Capitanata. In occasione della Festa della Musica, ha registrato in duo col fratello Mario al flauto traverso un servizio per la trasmissione “Occhio di bue” di Rai3 Puglia.

Leone Monaco, anche lui 21enne, è di Foggia ed è un talento in ascesa che si sta facendo apprezzare anche all’estero. Vincitore di numerosi concorsi pianistici, tra cui il “Premio Corti di Capitanata 2019”, ha frequentato masterclass con alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale.

Monica Pia Galullo, 19enne di Apricena, ha frequentato masterclass internazionali di perfezionamento, di musica da camera e direzione d’orchestra di fiati con grandi musicisti e ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali anche in formazioni da camera classificandosi sempre ai primi posti. Inoltre, ha partecipato alla stagione concertistica “Musica nelle Corti di Capitanata” 2019 eseguendo da solista il Terzo Concerto di Beethoven con l’Orchestra Young del Conservatorio di Foggia.

Domenica sera il quartetto regalerà al pubblico un capolavoro che segna la conclusione effettiva dell’età tardo romantica, ossia la Sonata op.120 n.1 per clarinetto e pianoforte di Brahms. A seguire la Sonata op.38.

“Dare la possibilità agli allievi di esibirsi nell’ambito di una vera stagione concertistica – spiegano Francesco Mastromatteo, direttore artistico di Musicalis Daunia, ed Elvira Calabria, presidentessa degli Amici della Musica di Lucera – è tra le principali finalità del nostro sodalizio. Consentiamo loro di presentandosi all’attenzione dei un pubblico preparato e attento, qual è quello della Paisiello, per condividere le proprie capacità artistiche e il proprio percorso di formazione culturale ed umana. Questi giovani interpreti, in particolare, sono la prova della eccelsa qualità artistica di cui vive la Capitanata”.

e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Musicalis Daunia ( www.musicalisdaunia.com/live.asp ) e dopo qualche ora verrà riproposto sulla pagina Facebook dell’associazione: Amicidellamusicapaisiello.

L’ingresso è con abbonamento o biglietto (dagli 8 ai 12 euro) acquistabile in sala da un’ora prima dell’evento. Sono previste riduzioni per i giovani e convenzioni per studenti e personale dell’Università degli Studi di Foggia.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o scrivere all’indirizzo email info@musicalisdaunia.com

Musicalis Daunia è un progetto della XXXVI stagione concertistica degli Amici della Musica di Lucera ed organizzato in collaborazione con L’Opera Bvs di Foggia. È realizzato con il contributo della Regione Puglia – “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Clivio pianoforti.