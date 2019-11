Ricerche tra Vieste e Manfredonia per ritrovare 30enne scomparso dalla “Turati”

, 20 novembre 2019. Oggi intorno alle ore 12,30 è scomparso, un degente della “Turati” di età intorno a 30 anni, indossa un pigiama, con maglia di colore rosso e ciabatte da camera. Nonostante le nostre ricerche odierne con la protezione civile, non siamo riusciti tuttora a trovarlo, ma si presume che in qualche modo abbia tentato di prendere un bus per Manfredonia sua città d’origine.

L’ora della scomparsa coincide con l’uscita di allievi della Scuola Alberghiera. Chiunque lo avvisti o abbia sue notizie è pregato di avvisare il Comando della locale stazione dei Carabinieri.

Ricerche in corso a Manfredonia ad opera sia dei Carabinieri che dei Volontari Paser.