Seggiolini anti abbandono: dal 7 novembre in vigore il decreto, partono le sanzioni

L’obbligo di avere a bordo deidoveva scattare il 1° luglio 2019. Il decreto, però è entrato, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Parte così l’obbligo dei dispositivi con relative sanzioni che, lo scorso 6 novembre, ha gettato nel caos genitori e produttori, dal momento che l’obbligo è risultato operativo da subito.

Che si tratti di cuscinetti da integrare ai normali seggiolini o di sensori già integrati o di sensori da applicare, l’obiettivo di tali sistemi è quello di evitare che i genitori dimentichino i propri figli in auto. In Italia si stimano 8 casi di decessi in 12 anni: bambini che, con sistemi anti abbandono per auto, avrebbero potuto avere salva la vita.

Dopo il caos scatenato, però, il governo corre ai ripari, lavorando a una moratoria che farebbe slittare le multe al 6 marzo 2020 o, se portata avanti la proposta dei 5 stelle, fino al mese di giugno del prossimo anno.

Quando si rischia la multa?

Il consumatore rischia una sanzione se:

Non ha installato il sistema anti abbandono;

Il sistema è installato ma non è autorizzato dal produttore del seggiolino;

Il sistema non è norma;

Ha un dispositivo salva bebè che comunica in Bluetooth, ma quest’ultimo non è attivo sullo smartphone dell’utente o l’app non funziona.

Le sanzioni vanno da 83 a 333 Euro a cui si aggiunge la decurtazione di 5 punti dalla patente del conducente. E se lo stesso ripete la violazione entro due anni, viene aggiunta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Nel caso in cui il sistema non sia autorizzato dal produttore, si ha solo la sanzione amministrativa, con una somma da pagare che va da 40 a 162 Euro.

Ma i prodotti in commercio sono a norma?

È importante che i dispositivi abbiano precise caratteristiche: il conducente non deve effettuare azioni aggiuntive, quindi il sistema deve attivarsi automaticamente e dare segnali visivi e acustici/aptici, percepibili internamente o esternamente al veicolo.

Se, però, da un lato queste caratteristiche sottolineerebbero che la maggior parte dei dispositivi sul mercato siano idonei, dall’altra parte le stesse caratteristiche potrebbero rendere la maggior parte dei sistemi non completamente a norma. Infatti, il fatto di avere un dispositivo anti abbandono collegato in Bluetooth va contro la caratteristica di “attivazione automatica” e, l’integrazione di un qualsiasi altro device su un seggiolino omologato potrebbe comprometterne l’omologazione.

Sistemi integrati: vantaggi e svantaggi

I maggiori produttori hanno sviluppato sistemi aggiuntivi universali che funzionano con Bluetooth e app e sono dati di sensori di peso. Questi dispositivi, però, come sopra spiegato, hanno il difetto di necessitare di un controllo aggiuntivo da parte dell’utente per attivare il Bluetooth e controllare il funzionamento corretto dell’app. In più, questi sistemi vanno a innescare il dubbio se l’omologazione del seggiolino non venga compromessa. Nel caso questi dispositivi, nel prossimo futuro, non fossero a norma, la soluzione risiede nei sistemi integrati.

Sono ancora pochi i produttori che hanno progettato seggiolini con sistemi salva bebè integrati. Questi, se da un lato risultano sicuramente più comodi, dall’altro potrebbero avere una durata limitata rispetto al seggiolino stesso. Questo perché la batteria potrebbe non essere facilmente sostituibile e si è costretti a rivolgersi al produttore stesso dopo pochi anni (è da considerare che lo stesso seggiolino di solito viene impiegato per più anni con più fratellini). Il software, inoltre, potrebbe risultare presto obsoleto se paragonato allo sviluppo tecnologico degli smartphone. Infine, il fatto che ancora pochi modelli sono dotati di tali tecnologie, limita notevolmente la scelta da parte dei genitori.

In conclusione, per il momento, sicuramente è meglio prediligere tecnologie universali con sensori sul seggiolino e che immediatamente diano un allarme, senza passare attraverso app che implicano l’allontanamento dal veicolo e che lo smartphone sia in funzionamento. E, in generale, si tenga conto che è pericoloso lasciare i bimbi in auto anche solo per pochi minuti. Spesso, lo si fa consapevolmente, sicuri di “fare in fretta”. Molti decessi, infatti, sono avvenuti per queste ragioni.

Quest’anno ricorrono i 40 anni dal 1979, proclamato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale del bambino”. Non c’è, dunque, momento migliore per mettere in pratica qualsiasi accorgimento, tecnologico e non, per evitare qualsiasi dramma dovuto all’abbandono dei piccoli nei veicoli.