Segretari Lega Foggia irridono Sardine “Vi piacciono? Compratele dai pescivendoli”

“Leggo che la Puglia non si Lega’: vorrei chiedere a queste persone: quando la Lega ha governato la Puglia? Siamo reduci da 15 anni di centrosinistra che l’ha praticamente distrutta. Ospedali, agricoltura, lavoro, rifiuti. Una tragedia. Se mi consente è il contrario: il popolo vuole slegarsi da questi governanti insipienti e incapaci. Che manderemo a casa”. Lo ha dichiarato, Segretario Provinciale Lega Foggia e Consigliere Comunale Vico del Gargano (Fg).

ll movimento delle sardine sta invadendo da giorni le piazze dell’Emilia Romagna, e in tantissime città d’Italia si stanno organizzando gruppi di cittadini e cittadine che si oppongono (dichiarano i suoi membri) al sessismo e alla xenofobia, che desiderano un’Italia più libera. Anche a Foggia è nato il gruppo delle sardine.



“Questo gruppo è politico, ma non partitico. Quello che si condivide all’interno di questo contenitore sono idee, progetti, proposte e valori di inclusione, confronto e rispetto.” continuano.

Di diverso avviso Antonio Vigiano Sardine, che ritiene che il neonato movimento sia sotto il controllo del Partito Democratico. “Una grande regia in cui a maneggiare i fili è chi non riesce più ad intercettare i bisogni di un popolo”. Ed aggiunge” Ma l’entusiasmo avrà il fiato corto, il tempo di rendersi conto che, oltre l’anti-salvinismo, c’è il nulla”. “Se vi piacciono le sardine, -dichiara beffardo Vigiano su Facebook- portatele in piazza non di cartone ma acquistandole dai pescivendoli, almeno date una mano al settore”.

“Le sardine? Sono buone da mangiare”. Gli fa eco il segretario provinciale della Lega, Daniele Cusmai. “Noi siamo il partito che sta tra le gente e lo dimostriamo tutti i giorni. Ricordo che in provincia di Foggia siamo la seconda realtà politica solo per uno 0.8%”. “Io le ho viste le sardine di Bologna, ero al Paladozza per il lancio della candidatura leghista di Lucia Borgonzoni. E sa cosa ho visto? Prevalentemente figli di papà che non riescono a comprendere la realtà di chi resta indietro. Studenti universitari, molti fuorisede, radical chic che di immigrazione si riempiono la bocca.“