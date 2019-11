Si ispira alla danza la collezione d’Alta Moda della scuola Pacinotti

Abiti ispirati al mondo della danza, abiti di alta moda in mostra a palazzo Dogana. Li ha confezionati il Dipartimento dell’guidato dalla prof.che li commenta: “La collezione in mostra testimonia la reciproca influenza tra le due forme d’arte e di bellezza. Sia la moda che la danza vengono intese come atto liberatorio, come linguaggio universale e come mezzo di espressione dell’immaginazione femminile”.

Le creazioni immaginifiche sono state ideate e realizzate dalle alunne del corso “Produzioni Tessili Sartoriali nell’ambito del progetto “Fashion Concept” appena concluso. “Partendo dal motivo ispiratore- prosegue La Manna- si è inteso dare una marcata impronta di potenziamento culturale. Le allieve sono state guidate nel processo di ideazione, progettazione e realizzazione sartoriale rispettando e mantenendo viva l’artigianalità del Made in Italy, combinando attualità e originalità tradotte in pezzi unici dal grande contenuto creativo, in poche parole sono delle piccole opere d’arte”.

Il progetto è stato seguito anche dalle prof Maria De Santis e Rossella Cocco, alla presentazione degli abiti ha partecipato il dirigente scolastico dell’istituto Maria Antonia Vitale, il vice direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia Antonino Foti, l’assessore all’istruzione Claudia Lioia e il giornalista Tony Di Corcia, che annovera fra i suoi libri “Giorgio Armani, l’ultimo re della moda”. Da esperto del settore e guardando al futuro lavorativo, ha evidenziato nel corso dell’evento come la ricerca di maestranze nel settore dell’Alta moda sia questione molto attuale e che, nella confezione degli abiti, “si nota molta cura, anche per i particolari che sfuggono ad un occhio comune”.

L’iniziativa di qualche anno fa si svolse al teatro Giordano con sfilata delle alunne: “Quest’anno- dice Carmen Augelli, insegnante di Lettere- l’organizzazione ha previsto dei manichini e una discussione sul tema. In mostra ho visto 26 capolavori, e se Di Corcia ha indicato le città in cui spostarsi per lavorare in questo settore, Foti ha detto che all’Accademia di Foggia c’è il settore moda. Un incontro di orientamento”.

A danzare sul marmo della Sala del tribunale, i ballerini di “Spazio Danza”.