TAR Bari, in corso udienze su pareri Energas gpl a Manfredonia

Manfredonia, 20 novembre 2019. Sono 4 i ricorsi che saranno discussi stamani, mercoledì 20 novembre 2019, al Tribunale di Bari, relativamente all’installazione del deposito costiero di Gpl, e opere funzionalmente connesse, presentato dall’Energas (ex Isosar) a Manfredonia.

“La politica aggressiva di Energas e la totale indifferenza alla volontà popolare mettono a nudo la pura voglia di fare affari comunque e a qualunque costo della azienda partenopea parter della Q8Italia“, scrive il gruppo No Lpg Gas in Gargano Pensinsula su facebook.

Il progetto

Come risaputo, il progetto — presentato nel 1999 dalla Energas S.p.A., rientra tra le attività «a rischio di incidente rilevante» di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, attualmente integrato con il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 — prevede 12 serbatoi tumulati e con una sopraelevazione del tumulo di stoccaggio da 5.000 metri cubi cadauno per un totale di 60 mila metri cubi (che farebbe diventare questo deposito il più grande d’Europa); il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un gasdotto in parte sulla terraferma e in parte in mare.