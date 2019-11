Un albero per ogni iscritto a Italia Viva come promesso alla Leopolda

“Arriva anche a Foggia il progetto di Italia Viva “un albero per ogni iscritto”. Viene quindi rispettata la promessa, fatta daall’atto di presentazione del neo partito, a favore dell’ambiente”. L’iniziativa è di “Italia Viva” che in occasione della “pianterà i primi alberi a Foggia nei pressi del campo di baseball all’incrocio tra via Antonio Gramsci e via Achille Grandi”.

Prenderanno parte all’evento i coordinatori dei Comitati di Italia Viva della città di Foggia e dei comuni della provincia.

“Nelle prossime settimane – comunica il movimento- saranno migliaia gli alberi piantati in tutta la provincia per dare un segnale concreto del nostro impegno e per donare un po’ di verde alle zone maggiormente urbanizzate. Il nostro obbiettivo è dare vita ad un polmone verde in Capitanata conta di piantarne 1000”.

Nei giorni scorsi ad Ercolano, alla presenza del sindaco Ciro Buonajuto, tra i primi amministratori ad aderire ad Italia Viva, sono stati piantati altri 100 alberi, in occasione di “Shock”, la manifestazione con Matteo Renzi per il rilancio dell’economia. L’organizzazione è stata curata da Ugo Fragassi, coordinatore del comitato “Europa” di Foggia che si è già occupato della piantumazione dei primi 10 alberi di Italia Viva a Firenze durante la Leopolda.