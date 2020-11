Adopt me Italy e Peppe Zullo insieme per promuovere l’olio evo pugliese

Monti Dauni, 20 novembre 2020. Adopt Me Italy ha avuto il privilegio di intervistare Peppe Zullo, l’alfiere del “simple food”, lo chef contadino pugliese, proveniente da Orsara di Puglia, famoso in tutta Italia e nel mondo. Si presenta ai nostri microfoni indossando un cappellino di paglia contornato da un nastro celeste con una scritta curiosa e, osiamo dire, assolutamente calzante “ We are in Puglia”.

Noi siamo in Puglia, noi siamo la Puglia, la Terra che amiamo, e in virtù della quale sviluppiamo idee per valorizzarla e sposiamo il concetto di rete, per creare ponti solidi che ci aiutino insieme a percorrerla, in lungo e in largo, perché è un tacco meraviglioso nel quale non ci stanchiamo mai di camminare. Adopt Me Italy è una giovane start up, vincitrice del Bando Pin Regione Puglia, destinato a giovani innovatori, che si occupa di adozione di alberi di ulivo pugliesi, che ha come Mission principale la promozione della filiera corta, per mezzo della quale si valorizza il rapporto tra produttore di olio e consumatore di olio, abbattendo le distanze regolate da ignare leggi del mercato che non rendono giustizia alla passione contadina, mediante la quale, ogni nostro agricoltore si alza al mattino e mani in terra lavora i campi, per produrre un prodotto di qualità a chilometro zero.

Peppe Zullo è ambasciatore del cibo semplice ma ancor più della vita del contadino, colui che in nome dell’appartenenza al suo territorio, dopo aver viaggiato per il mondo, partendo da Orsara di Puglia con poco più di 300 mila lire in tasca e nella mano una valigia rigida di cartone, è ritornato nella sua terra per seminare passo dopo passo ogni chicco di esperienza che l’America ha saputo concedergli, celebrando nel 1986 il suo matrimonio più bello, quello del ritorno alla Daunia, nell’altura del suo paesaggio, ad assaporare gli odori della sua campagna, l’unica che sa restituirgli un senso di identità inconfondibile, ancora oggi.

Peppe Zullo una personalità lungimirante che esorta oggi i giovani a viaggiare, a scontarsi con realtà diverse e con culture diverse, tenendo a maggese un terreno che solo dopo potranno coltivare senza indugio, riversando quanta ricchezza hanno appreso nel lungo viaggio che è la vita fatta di formazione e condivisione. Questa è la parola magica di Peppe Zullo, la condivisione, in virtù della quale nasce questo piacevole interscambio comunicativo con lui.

Un uomo semplice che raccoglie direttamente dai suoi campi le materie prime che diventano gli ingredienti cardine dei suoi impiattamenti, con cui delizia i ricevimenti di quanti lo scelgono in Puglia e di quanti addirittura vengono da altre parti dell’Italia e del mondo per gustare, tra gli appennini Dauni, una cucina fatta di un ingrediente segreto, la semplicità, che segue solo un passaggio, quello dalla terra alla tavola.

La condivisione che lui privilegia è la stessa che lo ha portato ad incontrare Adopt Me Italy e a tessere insieme un primo approccio che diventerà un percorso di collaborazione e che già oggi ha dato vita ad una adozione, quella che Peppe ha deciso, consapevolmente di fare, per sostenere i suoi colleghi contadini, la Puglia, e due giovani ragazzi come Antonio Vaccariello e Lucia Delvecchio, co founders della Start Up Adopt Me Italy, nei quali vede il futuro, la forza e i testimoni giusti con i quali correre una maratona silenziosa verso un traguardo importante, dove la tradizione e l’innovazione non si lasciano mai la mano, e che invece si tendono la mano stringendo forte i pugni e correndo più veloce.

“Everybody needs somebody”, tutti abbiamo bisogno di qualcuno, questo è l’insegnamento che Peppe Zullo ha eredito durante il suo percorso all’estero, e del quale ha fatto tesoro, tanto che critici del settore culinario come Carlo Petrini, oggi, lo definiscono un cuoco contadino che ha saputo restituire alla sua terra l’orgoglio che merita, questo è il segreto per sentirsi VIP, secondo Zullo, e dove Vip, sta semplicemente, per Very Important Pugliesi. E per sentirsi veri pugliesi sono tre gli ingredienti necessari, una fetta di pane croccante scottato alla brace, un filo d’olio extravergine di oliva, e tanto amore per un cibo povero, semplice ma così tanto ricco, non solo perché ti restituisce un senso di sazietà, ma perché il pane cunzato pugliese è il cibo attorno al quale, ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è trovato a condividere piacevolmente il sapore della Puglia, un esempio di “Simple Food for Intelligent People”.

Zullo sostiene che ognuno di noi è una persona intelligente se decide di investire nella qualità del cibo che consuma, dedicandosi anche nel suo piccolo alla produzione dei propri prodotti, per conoscere con certezza la provenienza dei cibi che portiamo sulle nostre tavole.

“Believe to Believe”, credere per credere, conclude Zullo, richiamando, ancora una volta l’idioma americano, è questo che ci salva nella vita, credere in quello che facciamo. Adopt Me Italy è una realtà giovane che crede in ciò che fa, e Zullo la sostiene con fiducia spalleggiando il progetto di adozione dei nostri alberi di ulivo, favorendo il supporto generazionale offerto da alfieri della tradizione, che piacevolmente, si lasciano accompagnare dai sottoufficiali dall’innovazione sociale.

A cura di Lucia Delvecchio