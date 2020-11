Covid, d’Arienzo “Continuano ad aumentare i casi a Monte S. Angelo”

Nel frattempo sono state avviate le procedure per l’attivazione del servizio USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale), ovvero medici che si occuperanno di seguire i pazienti COVID a domicilio. Nei giorni scorsi, nei pressi del PTA, è stato installato il container per poter effettuare direttamente i tamponi rapidi nella propria auto. Nelle prossime ore partirà dunque il servizio di screening alla popolazione. L’invito è alla prudenza e a rispettare sempre le regole. È necessario non abbassare la guardia per cercare di contenere il più possibile questi numeri che ci auguriamo presto possano scendere per ritornare ad essere un po’ più sereni”.