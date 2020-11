Foggia, 20/11/2020 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 11 AUTISTI DI AMBULANZA NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA –PERSONALE NON MEDICO CATEGORIA “C” – LIVELLO ECONOMICO INIZIALE

AVVISO N. 14

Con riferimento all’avviso pubblico di selezione sopra riportato, avente valore di notifica, vengono di seguito pubblicati gli esiti delle prove pratiche e orali svoltesi il 18.11.2020.

LINK