Foggia, Covid: 2 alunni positivi, chiusa una classe in istituto paritario

Foggia, 20/11/2020 – “Provvedimento d’urgenza: sospensione attività didattiche classe quinta”. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto paritario “San Giuseppe” di Foggia suor Giulietta Vignozzi accertata la presenza di due casi positivi al Covid-19, a tutela della salute pubblica e in attesa delle determinazioni che vorrà adottare formalmente il DSP dell’Asl di Foggia, ha disposto in via del tutto precauzionale e preventiva, la sospensione delle attività didattiche in presenza, per la classe quinta di questa scuola primaria a partire dal 20 novembre 2020. In detto periodo l’attività didattica si svolgerà sotto forma di DaD (Didattica a Distanza). A partire dal giorno 20 novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe. La sospensione è stata necessaria, si legge in una nota dell’istituto, dopo aver riscontrato due casi di alunni positivi al coronavirus trasmesso loro dai genitori.