Foggia, Decimabis: in carcere arriva anche accusa di tentata estorsione

Foggia, 20/11/2020 – (norbaonline) Non uno ma ben due arresti per Nicola Valletta, pregiudicato 34enne, arrestato nel blitz ‘Decimabis’ avvenuto lunedì scorso, il giorno successivo gli agenti di Polizia gli hanno notificato, nel carcere di Bari, un ulteriore ordinanza di custodia cautelare per tentata estorsione. Secondo le indagini Valletta, insieme ad altri due foggiani anche loro arrestati, a settembre scorso ha preteso da un giovane di Campobasso la restituzione di un debito, pari a 2500-3mila euro, per l’acquisto di alcuni grammi di cocaina. Le indagini sono iniziate proprio quando la vittima era stata sorpresa in macchina con della droga in macchina, ammettendo di essere sotto estorsione da parte dei 3. (norbaonline)