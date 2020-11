Foggia. Maltempo. Ordinanza Landella: chiusura parchi – giochi recintati, villa e cimitero

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 54 D. Lgs. 267/2000 .

Chiusura parchi – giochi recintati, villa comunale e cimitero. Eliminazione fattori di rischio idrogeologico per temporali e vento.

IL SINDACO

VISTI:

– il bollettino di criticità regionale nr. 324 del 19.11.2020 prot. AOO_026_13268, diramato dalla Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile;

– il messaggio di allerta n. 1 – pagina 1 – del 19.11.2020 prot. AOO_26_13349, diramato dalla Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile, per rischio idrogeologico per temporali, evento che prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati fino ad elevati con allerta “ARANCIONE” avente validità dalle ore 08:00 del 20.11.2020 e per le successive 24-36 ore, per il territorio settentrionale della Regione Puglia, ivi compreso il settore “Puglia B” in cui rientra il comune di Foggia;

– il messaggio di allerta n. 1 – pagina 2 – del 19.11.2020 prot. AOO_26_13349, diramato dalla Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile, per rischio vento, che

prevede venti forti a burrasca, con raffica di burrasca forte, dai quadranti settentrionali,

in estensione sulla Puglia, con allerta “GIALLA” avente validità dalle ore 08:00 del

20.11.2020 e per le successive 24-36 ore, per tutto il territorio regionale;

– l’AVVISO n° 20095 del 19.11.2020 diramato dal Dipartimento della Protezione Civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si trasmettono le predette condizioni

meteorologiche avverse, al fine dei relativi interventi di sorveglianza e prevenzione;

Considerato che le piante ad alto fusto potrebbero essere sottoposte a persistenti sollecitazioni meccaniche a causa dei venti di burrasca che interesseranno il territorio comunale; Considerato altresì che, per quanto sopra ed in previsione delle condizioni atmosferiche avverse innanzi descritte, non possono escludersi rischi per la pubblica incolumità in relazione alla possibile caduta di alberature ad alto fusto;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l’adozione ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs.

267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità;

RICHIAMATI i poteri conferiti al sindaco di cui all’art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.ii.;

VISTI gli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/80; VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

– La chiusura dei parchi giochi comunali recintati;

– La chiusura della Villa Comunale;

– La Chiusura del Cimitero, con esclusione delle attività non differibili (tumulazioni,

ecc…) da svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello

svolgimento delle stesse; dalle ore 12:00 della data odierna e per le successive 32 ore.

RACCOMANDA

 altresì alla popolazione, nel medesimo arco temporale, di evitare lo stazionamento nei parchi pubblici non recintati, nonché nei parchi privati, lungo i viali alberati, le piazze ed ogni alto luogo ricadente nel territorio comunale ove insistono alberature ad alto fusto;

 di evitare quanto più possibile lo spostamento con autoveicoli, soprattutto nelle vie in cui

solitamente si verificano allagamenti stradali dovuti alla morfologia del luogo, in particolar

modo la zona di viale Fortore altezza del sotto ferrovia di via Scillitani;

 di non uscire di casa se non per motivi urgenti ed indifferibili e comunque di non praticare ponti, cavalcavia, sottovia, scantinati e seminterrati, evitando l’uso dell’ascensore nel corso di eventi atmosferici di particolare intensità.

INFORMA

che ai sensi dell’art. 8 della Legge n° 241/1990 e s.m.i. L’Amministrazione competente è il

Comune di Foggia – Servizio Protezione Civile, che ha curato l’istruttoria del presente

provvedimento.

AVVERTE

che è esperibile avverso la presente ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro il termine di 120 gg a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale e/o alla piena conoscenza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

– ai Servizi LL.PP. – Ambiente Sociale e Prevenzione;

– alla Soc. PFC c/o Cimitero di Foggia

e resa nota

– alla Prefettura di Foggia

– al Comando Prov.le Carabinieri

– al gruppo Carabinieri Forestali di Foggia

– al Comando di Polizia Locale di Foggia.

La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del

Sindaco, detenuto dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco pubblicata all’albo pretorio, trasmessa al servizio proponente e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

IL SINDACO

Franco Landella