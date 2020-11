“Forza operatori sanitari”, striscione per ringraziare il 118 del Gargano

Carpino (Foggia), 20/11/2020 – “FORZA OPERATORI SANITARI” Con queste parole, riportate in uno striscione, Michele Russi e Francesco Gallo, in rappresentanza dell’intera Pro Loco, hanno voluto esprimere gratitudine e vicinanza al personale del 118 e agli operatori tutti dell’Azienda Sanitaria locale. Un messaggio di forza espresso nel silenzio serale di un martedì sera ai tempi del coronavirus a nome dell’intera comunità carpinese. Poche parole ma di grande spessore. Scritto con bomboletta lo striscione è posizionato all’ingresso laterale del Pronto Soccorso. «La solidarietà e il ringraziamento va a tutti i medici, infermieri e operatori della Postazione di Carpino – commenta il VicePresidente Russi – oggi in modo particolare a Michele Gallo, Mario Facenna, Giovanni Iannone e la Dott.ssa Palmina Orlando che hanno deciso di condividere questa bellissima iniziativa. Grazie, dall’intera comunità carpinese – continua Michele – perché da quando è iniziato questo vero e proprio incubo tutti i giorni rischiate la vita per difendere quella degli altri. Grazie perché è da settimane che state lottando sul fronte negli ospedali, nelle sale di terapia intensiva, sulle strade e in ogni dove per assistere i nostri concittadini, purtroppo, in difficoltà. La vostra missione vi guida nei meravigliosi compiti che svolgete e vi porta a mettere sempre al primo posto il bene comune. »