Manfredonia, 20 novembre 2020. L’intero asfalto di Manfredonia è stato “martoriato” per via dei lavori di installazione della fibra ottica che serve a velocizzare la trasmissione dei dati telematici. La domanda sorge spontanea: se e quando verrà ripristinato a regola d’arte lo stato dei luoghi e quindi il manto stradale, allo stato infatti, a causa di lavori di ripristino parziale, può costituire una insidia per pedoni ed autovetture?.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 20 novembre 2020.