L’Italia continua a sorridere

Solo toccando il fondo si può risalire del tutto. Ed è questo quello che avranno pensato i tifosi della nazionale italiana in seguito all’eliminazione dal mondiale 2018 nello spareggio contro la Svezia di tre anni fa. Da quel momento, in seguito all’avvicendamento tra Giampiero Ventura e Roberto Mancini, la nazionale italiana ha finalmente voltato pagina, ritornando a essere una delle selezioni internazionali più importanti e solide del pianeta calcistico. La grande vittoria per 2 a o fuori casa contro la Bosnia di mercoledì scorso ha permesso infatti agli azzurri di qualificarsi alla Final Four di Natios League, in programma proprio nel Belpaese il prossimo ottobre.

La compagine allenata da Alberigo Evani, secondo di Mancini, è ormai arrivata a una maturità assoluta da tutti i punti di vista. Il portiere Donnarumma, titolarissimo di quel Milan oggi tra le grandi favorite secondo le quote per qualsiasi tipo di scommessa Serie A, è uno dei giocatori più rappresentativi di questa nuova nazionale che punta moltissimo sui giovani. A soli 21 anni, il portiere rossonero è ormai una sicurezza tra i pali e difenderà la porta della nazionale per moltissimi anni ancora. La sicurezza con la quale l’Italia ha affrontato le ultime due partite contro Polonia e Bosnia, decisive per la vittoria del proprio girone di Nations League, è stata disarmante. La truppa di Mancini è stata sempre padrona del gioco e in grado di dominare in ogni zona del campo, lasciando a secco un bomber come Lewandowski nel primo incontro e imponendosi con solvenza in Bosnia grazie soprattutto a un immenso Lorenzo Insigne, il nuovo numero 10 azzurro il quale sembra ormai insostituibile nel ruolo di ala sinistra e di principale elemento offensivo. Il fantasista napoletano si è detto molto riconoscente a Evani e Mancini ma ha fatto capire di essere molto grato anche a Gennaro Gattuso, suo tecnico nel Napoli e il principale artefice del suo miglioramento finale, quello che lo ha portato a una completa maturazione.

In effetti, la firma del napoletano in questa qualificazione degli azzurri all’atto finale della Nations League è una delle più evidenti, vista l’importanza del numero 24 partenopeo nell’economia dell’attacco azzurro. Le due ultime esibizioni contro Polonia e Bosnia hanno ribadito le sue grandi qualità di assist man e trascinatore, un ruolo per il quale si postula anche Nicolò Barella dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro è uno dei fiori all’occhiello della gestione del Mancio, che lo ha subito messo al centro del suo progetto. Insieme a Jorginho, maestro di geometrie e di tempi, e Locatelli, un ragazzo dalla spiccata tecnica individuale, il sardo compone così un centrocampo solido e tecnico, che forse è il vero segreto del successo di questa nuova nazionale.

In difesa, aspettando il ritorno di capitan Chiellini, il giovane Bastoni sta dimostrando di poter competere ad alti livelli, ben accompagnato da Bonucci, Florenzi ed Emerson Palmieri. L’unico enigma da risolvere per Mancini resta quello del centravanti, con l’eterno ballottaggio tra Belotti e Immobile che si protrarrà fino al prossimo europeo. (nota stampa)