Lopalco cambia idea “Tornerà la normalità dopo l’inverno”

Bari, 20/11/2020 – (gazzettamezzogiorno) «Mi affido ad un vecchio detto popolare: quest’anno, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Cioè Natale con poche persone, pochissime, molto intime. Mentre e Pasqua saremo liberi». Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo in videoconferenza alla celebrazione della «Giornata Mondiale dei diritti dei bambini/e» organizzata dal garante della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio. Secondo l’epidemiologo in primavere la situazione potrebbe tornare alla normalità e la fase acuta della pandemia potrebbe essere superata. «Quello che posso dire è state buonini per qualche altro mese, passato l’inverno torneremo alla vita di prima», ha aggiunto Lopalco. (gazzettamezzogiorno)