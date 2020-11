Maltempo, allerta arancione su Foggia e Gargano. In arrivo pioggia e crollo temperature

Foggia, 20 novembre 2020. È in arrivo una perturbazione sul Gargano nelle prossime ore. La sala operativa della Protezione Civile ha diramato un bollettino, per le prossime 24-36 ore, di allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali. Allerta gialla per le raffiche di vento, provenienti dai quadranti settentrionali, che avranno carattere da forte a burrasca.

Dal primo mattino, già si è potuto costatare l’abbassamento della temperatura e l’annuvolamento del cielo. Le prime piogge dovrebbero verificarsi dal pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati fino a elevati. Il sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino, in un suo comunicato, ha consigliato di uscire da casa soltanto per motivi urgenti e indifferibili, e, in ogni caso, di non praticare scantinati e seminterrati e di evitare l’uso dell’ascensore nel corso di eventi atmosferici di particolare intensità. Sementino ha aggiunto che, con il vento che potrebbe assumere carattere di burrasca, di evitare di transitare o sostare in zone alberate, prestando comunque massima attenzione per eventuale caduta di oggetti.

Articolo di Valerio Agricola