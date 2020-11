Manfredonia, ASE: noleggio automezzi, appalto da oltre 290mila euro

Manfredonia, 20/11/2020 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FUNZIONALE ALL’ESPLETAMENTO DI SUCCESSIVA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE IN LOTTI SEPARATI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MANFREDONIA

L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A., con sede in — 71043 Manfredonia (FG) , località Pariti di Caniglia, deve individuare società a cui affidare il servizio di noleggio automezzi di vario tipo per l’espletamento del servizio di igiene urbana in modalità “porta a porta spinto” del Comune di Manfredonia.

Finalità ed obiettivi dell’Avviso Pubblico. Acquisire manifestazioni di interesse mirate ad individuare società a cui affidare il servizio di noleggio automezzi di vario tipo per l’espletamento del servizio di igiene urbana in modalità “porta a porta spinto” del Comune di Manfredonia, con le quali stipulare, con la richiesta di urgenza, contratti di noleggio automezzi a freddo “full-service” fino al 31.10.2021.

La successiva eventuale procedura verrà aggiudicata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo da applicare all’importo, IVA esclusa, che verrà successivamente posto a base di gara, per il servizio di raccolta e conferimento. L’importo totale presunto dell’intero appalto ammonta a circa E 290.000,00 IVA esclusa.

LINK