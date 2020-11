Miglio ordina: “Da sabato 21 novembre divieto di uscire dalle ore 20.45”

San Severo , 20 novembre 2020. Con dati aggiornati al 19 novembre 2020, la città di San Severo ha 335 positivi COVID, con 175 in attesa di tampone, e 42 negativi. Anche in considerazione della situazione in corso, il sindaco Miglio informa di aver firmato l’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/2000 – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI.

CONSIDERATO che all’art. 3 il DPCM del 3 Novembre 2020 stabilisce che “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.