Puglia. “Quella strana abitudine di alcuni datori di lavoro”

Foggia, 20 novembre 2020. Il fatto incontrovertibile che il lavoro scarseggi è sotto gli occhi di tutti. Del resto la crisi portata dal covid-19 ha influito ancor più sugli equilibri economici nazionali non meno internazionali. Tante le situazioni drammatiche in giro. Famiglie depauperate, che a mala pena riescono ad arrivare a fine mese; ragazzi disperati che non trovano soluzioni adeguate, comunque in ogni caso un posto di lavoro. Poi ci sono le controparti con le loro eccezioni. Intendiamoci non è una caccia alle streghe. Difatti la maggior parte degli imprenditori svolge il proprio lavoro con criterio, coscienza e umanità.

Poi ci sono quelli, per fortuna la minoranza, che trovano opportuno applicare certe regole a beneficio, come dicono loro; “dei dipendenti” dunque dell’azienda. Insomma diciamocelo pure taluni si riconosceranno nella seguente descrizione, ovvero: far trattenere il personale dopo l’orario di lavoro, non rispettare le ore settimanali ben oltre il consueto; tenere i lavoratori in nero, pretendere di svolgere moli di lavoro esagerate, con forza minima, stipendi da fame, in molti casi. Questi elencati sono gli aspetti caratteristici più comuni di questa categoria.

Sia ben chiaro non sempre queste inosservanze sono applicate continuamente o qualora messe in pratica per effettiva rincorsa al mero profitto; tuttavia queste cose accadono molto frequentemente. Tanti non parlano per paura di essere licenziati, o comunque perdere anche quel poco che hanno. Il consiglio migliore seppur proveniente da un semplicissimo cittadino è quello di vigilare aumentando i controlli, evitando che cose simili siano ancora in atto. Non alla vecchia maniera, ma inviando ispettori del lavoro che simulino comportamenti simili a clienti, dunque verifichino le effettive condizioni in cui versano i lavoratori. In molti casi con appostamenti a orari diversi dunque l’ausilio di tecnologiche innovative per capire fino in fondo lo stato effettivo delle cose.

Oltretutto c’è da chiedersi: come è possibile che in un’azienda qualsivoglia dove per forza di cose occorre movimentare merci o quant’altro non ci siano dipendenti assunti? Sono queste le domande che più spesso dovrebbero essere poste in essere, per arrivare a capire le condizioni reali dei lavoratori. Nell’epoca in cui viviamo simili scenari devono essere cambiati, anche in favore di una minore evasione fiscale, in prospettiva di un miglioramento delle condizioni di vita future. Un lavoratore irregolare non pone fiducia nell’avvenire, non avrà mai una pensione decente, una sicurezza per affrontare la vecchiaia. Oltretutto in caso d’infortunio o malattia non è tutelato da nessuno. Comportamento poco elegante in ricaduta negativa anche sui disoccupati attuali che in vista di simili scenari, magari già vissuti da amici e parenti, non hanno fiducia a maggior ragione di eventuali datori.

Soprattutto, non aspettiamo sempre che qualcuno si faccia male, o ci sano conseguenze ancor più spiacevoli. Tantomeno non diciamo che bisogna chinare il capo, accontentarsi, andare avanti. Queste parole sono pericolose è non fanno altro che perpetrare, una mentalità che nel tempo è diventata un’abitudine alla sopportazione, alimentando il sommerso è facendo di tanti dipendenti solo un numero senza alcun diritto. Questo articolo è frutto di una raccolta di testimonianze provenienti da persone che oramai ha raggiunto l’apice di sopportazione. Non tutti possiamo o sappiamo come dire le parole giuste, per questo oggi sono qui a illustrare tale condizione.

Occorre applicare sistemi per evitare situazioni simili nell’immediato senza aspettare oltre, aumentando sensibilmente i controlli, tutelando i “lavoratori fantasma”, dopo aver dichiarato il vero. Tutto ciò anche e soprattutto per non sminuire il nome d’imprenditori che portano avanti con onore, il loro lavoro. In ultimo faccio appello alle istituzioni, dunque al presidente Emiliano, affinché risolvano queste situazioni nel breve tempo possibile. Anche perché un lavoratore in nero magari suo malgrado positivo asintomatico, potrebbe a sua insaputa creare altri focolai, senza nessuna tracciabilità. Dunque se poi successivamente posto in isolamento poiché sintomatico, ancor più danneggiato poiché senza alcuna remunerazione prevista dalla legge. Tuttavia fondamentale ora più che mai bloccare la diffusione del virus evitando situazioni simili potenzialmente molto pericolose.

A cura di Giovanna Tambo, g.tambo@statoquotidiano.it