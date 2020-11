Sciarpe donna 2020: quali scegliere e come portarle?

Una sciarpa attorno al collo non è solamente un modo per non prendere freddo. Certo, lasciarsi coccolare dal calore di un accessorio tiepido ed avvolgente è un puro piacere negli inverni più rigidi, ma le sciarpe donna hanno ben più di una sola funzione.

Un semplice scampolo di tessuto colorato è in grado di definire un intero look e di dare uno stile unico e caratteristico ad ogni outfit: che si tratti di una sciarpa oversize dalle tonalità sgargianti, o di una stuoia elegante e minimal che regala un tocco di eleganza in più, la sciarpa è decisamente un accessorio chic che non può mancare nel guardaroba invernale di ogni donna e che riesce a definire con un solo tratto un’intera personalità.

Non sono solamente i suoi colori e la sua texture a caratterizzare chi la indossa: anche il modo di portare la sciarpa è in grado di raccontare qualcosa di chi sceglie questa piccola ma indispensabile icona di moda.

Tendenze sciarpe moda 2020

La sciarpa è tra gli alleati numero uno contro le gelide giornate invernali e sceglierla con cura può fare davvero la differenza a livello di stile, trasformando in un istante un intero abbigliamento. Spesso abbinata con classe a guanti e berretto, sa muoversi bene anche come solista, regalando charme e fascino.

La più classica sciarpa in lana è un evergreen che non abbandona i trend nemmeno nell’inverno 2020 e che può tranquillamente essere portata su ogni genere di giacca o cappotto senza mai sfigurare. Che sia in tartan o in cachemire, oppure che mostri un suggestivo effetto handmade stile sciarpa fatta in casa, un accessorio in lana al collo è sempre e comunque trendy.

Le maxi sciarpe XXL riconquistano la scena 2020 dopo aver lasciato per poco il passo a strutture più portabili: i modelli oversize sono tra le sciarpe donna più vendute e conquistano chiunque addicendosi alle occasioni mondane più disparate.

A far compagnia a questa tendenza però ci sono anche modelli più compatti e chic, che richiamano addirittura la sobrietà di una sciarpa da uomo: possono accompagnare un look da ufficio ma anche spezzare una composizione moda più eccentrica con un dettaglio iper elegante.

Ma allora, come indossare le sciarpe moda 2020? In mille e più modi!

Come si indossa la sciarpa nell’inverno 2020?

Le proposte che arrivano dalle passerelle sono in grado di dare uno stile unico ad ogni capo del guardaroba, spesso facendo un semplice restyling di qualcosa di visto e rivisto, portandolo così a nuova vita.

È il caso ad esempio della più classica sciarpa in lana che diventa tutt’altro che noiosa quando indossata come una stola appoggiata sulle spalle sopra un semplice piumino corto, a ricordare un particolare tipicamente portato sopra un vestito elegante, ma reinventato in chiave sporty.

La stessa originalità può caratterizzare anche una semplice maxi sciarpa che, anziché avvolgere completamente attorno al collo e alle spalle, si può tranquillamente lasciare cadere lungo un fianco per fissarla poi in vita con una sottile cintura.

Per le amanti della libertà totale poi, la sciarpa può anche essere indossata appoggiandola su una spalla e lasciandola scivolare senza nodi e costrizioni. Un dettaglio che non passerà certo inosservato e che potrà rendere iper glamour anche un look dei più semplici.

Ma la tradizionale sciarpa legata attorno al collo non può certo passare di moda: l’importante è abbinarne la nuance al maglione o al cappotto che si indossa, per creare giochi di colore pressoché infiniti e raccontare una storia sempre diversa.

Insomma, unendo le tendenze moda agli infiniti modi di elaborare un capo apparentemente banale ma dall’importanza cruciale, si può ottenere un’immagine sempre diversa e sempre al top: d’altra parte, senza una caldissima sciarpa, che inverno sarebbe? (nota stampa)