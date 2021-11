Bassetti: “Lopalco per Emiliano è una perdita importante”

Foggia, 20/11/2021 – (corrieremezzogiorno) Cosa pensa dell’esperienza politica di Pier Luigi Lopalco in Puglia, conclusasi con le dimissioni dalla sua carica di assessore alla Sanità per presunti contrasti con il governatore Emiliano?

«Sicuramente Lopalco ha dato un grande contributo alla Puglia perché è un autorevole scienziato e una persona di buon senso. Con lui Emiliano ha fatto un ottimo acquisto».

Per Emiliano, che ha trattenuto la delega alla Sanità, sarà più difficile ora affrontare la situazione?

«Non avere più a disposizione uno studioso come Lopalco è una perdita molto grave. Faccio sempre l’esempio della mia regione, la Liguria, che va molto bene anche perché il presidente Toti non ha mai cambiato i suoi consulenti».

Lei che vive e opera in Liguria, che opinione vi è al Nord della sanità meridionale e, in particolare, di quella pugliese, anche per come viene affrontata la pandemia?

«Ho tanti amici che lavorano nella sanità pugliese, da Foggia a Lecce, e credo che la Puglia sia un esempio positivo. D’altra parte è considerata la Lombardia del Sud e penso che anche nella sanità la Puglia abbia qualcosa in più rispetto alle altre regioni meridionali. Il Policlinico di Bari è un signor ospedale, non ha nulla da invidiare alle strutture del Nord. Ci sono ottimi professionisti, ma il problema potrebbe essere infrastrutturale o strutturale. Il cittadino pugliese non ha bisogno di andare al Nord per trovare bravi medici. Il punto è, semmai, dare ai medici pugliesi gli strumenti per poter operare al meglio». (corrieremezzogiorno)