Copy trading: come comprare azioni su Etoro oggi

(nota stampa). Gli impressionanti numeri di eToro sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo infatti parlando di una piattaforma che, soprattutto negli ultimi anni, si è letteralmente imposta come uno dei broker più importanti e popolati in assoluto: in tal senso, basterà ricordare che eToro è entrato a Wall Street con una valutazione monstre da ben 10.4 miliardi di dollari e che, qualche mese fa, ha superato la soglia dei 20 milioni di iscritti, confermandosi la community finanziaria più grande di tutto il mondo.

Per capire come comprare azioni su etoro è possibile leggere la guida presente sul portale Giocareinborsa.com, che spiega come operare in modo corretto con questo broker per acquistare e vendere titoli azionari. Si tratta di una piattaforma quasi ibrida, che ricorre a funzionalità tipiche dei broker online e che, al tempo stesso, si ispira al mondo e alle dinamiche dei social network. Una piattaforma che è riuscita a democratizzare il trading online come mai nessuno prima, permettendo anche agli utenti meno esperti di mettersi alla prova con operazioni e strategie di altissimo livello. Detto ciò, prima di entrare nel merito delle caratteristiche di eToro, sarà sicuramente utile spiegare in maniera più dettagliata sia il suo ruolo di broker che le sue peculiarità social.

Caratteristiche e servizi del broker

Come ogni broker che si rispetti, anche eToro è una piattaforma digitale che svolge il ruolo di intermediario finanziario. Stiamo dunque parlando di un sito che, previa iscrizione, consente ai suoi utenti di accedere a un numero selezionato di asset e/o di mercati. Da questo punto di vista su eToro c’è davvero l’imbarazzo della scelta, considerato che i trader possono comprare, vendere e scambiare azioni, obbligazioni, materie prime, valute, criptovalute e tantissimi altri strumenti finanziari. A ciò si aggiunga che eToro offre condizioni d’utilizzo in molti casi invidiabili: si consideri infatti che sia l’apertura di un account che gli investimenti in azioni non prevedono l’addebito di commissioni e/o di ticket.

Lo stesso discorso vale per le modalità operative, a partire dal celebre “Conto Demo”: una sorta di modalità operativa in simulazione, che permette agli investitori meno esperti di fare pratica con asset e strategie varie, senza rischiare di perdere nemmeno un centesimo. Chiarito questo, è indubbio che, quando si parla di modalità operative in riferimento a eToro, si pensa soprattutto alla sua natura squisitamente social.

Dal social trading al copy trading

EToro viene spesso definito una piattaforma di “Social Trading”: una definizione che viene data ai portali che favoriscono lo scambio libero di informazioni tra trader. In tal senso, accedere a eToro non è poi così diverso da accedere a Facebook o a Instagram: l’utente si trova dinnanzi a una dashboard e a tantissimi altri profili di trader. Profili con cui è possibile interagire, scambiando opinioni, chiedendo consigli e addirittura osservando da vicino tantissime attività di trading. Il broker punta fortemente su questi aspetti social e proprio per questo ha pensato a un modello che renda conveniente l’interazione, sia per gli utenti più esperti che per i neofiti del trading.

Come detto, gli investitori alle prime armi hanno la possibilità di confrontarsi con colleghi più preparati. Allo stesso modo, i trader con una preparazione superiore possono puntare ad aumentare i propri seguaci per diventare “Popular Investors”: gli influencer di eToro, che vengono premiati dalla piattaforma proprio in base al numero di followers. Ultimo, ma non ultimo, il cosiddetto “Copy Trading”, ovvero la modalità operativa con cui eToro ha letteralmente rivoluzionato il mondo del trading online. Con il Copy Trading infatti gli utenti non si limitano a guardare le operazioni dei propri colleghi, ma possono addirittura copiarle automaticamente sul loro profilo. (nota stampa).