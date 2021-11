Foggia, 20/11/2021 – Incidente stradale su via San Severo a Foggia. E’ ancora da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto poco fa. Coinvolta una utilitaria e una moto. Ad avere la peggio il conducente della moto, un trentenne trasportato in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, una pattuglia della polizia locale.