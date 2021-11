Foggia, ritorna la tradizionale “Giornata Nazionale degli Alberi”

Statoquotidiano.it, Foggia, 20 novembre 2021. Il 21 novembre si celebra la “Giornata Nazionale degli Alberi” per diffondere il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi…

La “Giornata Nazionale degli Alberi” è stata istituita come ricorrenza nazionale con la Legge 10/2013: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, con l’obiettivo che lo sviluppo dei contesti urbani avvenga in accordo con i princìpi del protocollo di Kyoto, in modo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e dei cittadini e nella piena consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio verde.

L’importante ruolo che gli alberi, in particolar modo, rivestono nel controllo delle emissioni, nella protezione del suolo, nel miglioramento della qualità dell’aria, del microclima e della vivibilità delle città, rende strategica la conoscenza dettagliata, il rispetto, la cura e l’arricchimento del patrimonio arboreo di ogni città.

Per la scuola in generale e per tutti i bambini ed i ragazzi in particolare la: “Festa dell’albero” è una importante opportunità di sensibilizzazione per i temi della salvaguardia dell’ambiente e per una educazione verso lo sviluppo ecosostenibile, ancor di più in questo anno scolastico in cui il nostro Istituto che ha scelto questi temi come “sfondi integratori” e come punti di partenza per la costruzione di percorsi di cittadinanza attiva ed ecosostenibile per tutte le attività dell’anno.

“Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” è il documento adottato dai Capi di Stato in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile del 2015, documento che ha fissato gli impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, individuando 17 Obiettivi (SDGs – Sustainable Development Goals) e 169 target.

L’Agenda 2030 ha riconosciuto lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare.

L’Italia ha sottoscritto l’agenda 2030 impegnandosi a declinare e calibrare i suoi obiettivi nell’ambito della propria programmazione economica, sociale e ambientale.

La collaborazione tra le Associazioni locali, con l’istituto SAN PIO X DI FOGGIA, gli Uffici del Comune di Ascoli Satriano è stata un’ ottima occasione-laboratorio di sperimentazione non solo per promuovere il tema della salvaguardia dell’ambiente nel nostro territorio, ma anche di avvio di un percorso che possa portare alla condivisione di un Patto Educativo di Comunità che abbia come obiettivo la collaborazione continua sui tanti temi e contesti, di cui gli adulti si occupano, finalizzati a garantire a tutti i bambini e ragazzi di Foggia e Ascoli Satriano una crescita sana, equilibrata, consapevole e responsabile.

Ci riportiamo alle indicazioni pratiche per uno svolgimento ordinato, sicuro e nel pieno rispetto delle norme di prevenzione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia CoViD-19 dettate dalla situazione di emergenza sanitaria. Nonostante tutte le attività si svolgono all’aperto, tutti i bambini, ragazzi e docenti hanno portato sempre la mascherina protettiva, rispettando la rigida separazione dei gruppi classe (e delle “bolle” previste per la Scuola), oltre a sanificare le mani tutte le volte necessarie, grazie alla presenza di Collaboratori Scolastici ed alla disponibilità delle/dei docenti a curare particolarmente questo aspetto.

Le classi hanno preparato cartelloni e striscioni con frasi attinenti alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro i cambiamenti climatici, canti e poesie da leggere secondo il programma concordato. L’ambiente è lo stare bene ed è stile di vita. Purtroppo la legge Rutelli 113 del ’92, sulla piantumazione di un albero ogni neonato o bambino adottato, nei comuni di nascita, non trova applicazione. … L’albero è vita, è bellezza, è impegno ambientale e sociale per chi si impegna al rispetto del luogo dove vive.