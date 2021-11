Nuovo decreto: Green pass solo per vaccinati e divieti per no vax in zona gialla

Foggia, 20/11/2021 – (corsera) Nel nuovo provvedimento sarà ridotta la validità del green pass. Probabile un anticipo dei richiami a 5 mesi. Allo studio limitazioni alla vita sociale per i non vaccinati in caso di passaggio delle Regioni alla fascia gialla o arancione.

I divieti per i no vax potranno essere applicati, in caso di peggioramento dei dati epidemiologici, se e quando alcune regioni entreranno nelle zone di rischio gialle e arancioni e scatteranno le restrizioni. Ma le limitazioni che il governo sta studiando riguarderanno soltanto la vita sociale. Per ora l’intenzione è lasciare fuori dal nuovo provvedimento il mondo del lavoro.

È lo schema su cui lavora il governo in vista del decreto che sarà approvato la prossima settimana e che punta a varare una sorta di doppio green pass, per scongiurare chiusure delle attività produttive in vista del Natale. I dettagli saranno discussi lunedì a Palazzo Chigi con le Regioni, giovedì sarà convocata la cabina di regia e poi si terrà il Consiglio dei ministri per il via libera. Salvini darà battaglia, ma i governatori leghisti sono schierati per la linea dura.

Il certificato verde solo per vaccinati e guariti — escludendo quindi il tampone — non è l’unico strumento che il governo intende utilizzare per fermare la quarta ondata di Covid-19. Appena l’Ema darà il via libera, la terza dose si potrà fare dopo cinque mesi. Per provare a convincere anche i più restii Palazzo Chigi ha messo a punto una campagna di comunicazione con volti noti, da Alberto Angela, a Giacomo Poretti. (corsera)